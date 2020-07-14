Хоккейные школы Екатеринбурга начнут работать осенью

09:29 | 15.07.2020

В Екатеринбурге хоккейные школы смогут начать полноценную работу только осенью. Об этом сообщил мэр Александр Высокинский в эфире телеканала «Студия 41».



— Все-таки у нас были вспышки, и в хоккейных школах в начале, когда в раздевалках заболевали и старый, и малый, — отметил Александр Высокинский. — И в нашей хоккейной команде тоже, я так чувствую, где-то «поиграли в хоккей». Поэтому пока что нет. С 1 сентября — если все будет хорошо, то да, запустим.



Кроме того, Высокинский сообщил, что детские сады Екатеринбурга начнут работать на полную мощность тоже только осенью. На данный момент в уральской столице садики работают с 50% загруженностью.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»