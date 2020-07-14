На трассе Екатеринбург – Реж водитель сбил лося

09:10 | 15.07.2020

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Вчера, 14 июля, в 23:30 на 45-м километре трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск водитель автомобиля Lada Largus сбил лося. В результате аварии три человека пострадали.



Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, автомобиль двигался из Екатеринбурга в сторону поселка Лосиный. Водитель не обеспечил постоянный контроль за движением машины и допустил наезд на лося. В результате ДТП животное погибло.



В аварии также пострадали три пассажира: женщины 1988 и 1952 годов рождения и 12-летний ребенок. Их отвезли в больницу Березовского. Врачи диагностировали у пострадавших закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы грудной клетки.



— Сотрудниками ГИБДД было организовано реверсивное движение на месте происшествия, проведены необходимые замеры. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются, ведётся дознание. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует при движении по загородным автодорогам, в целях предупреждения наезда на животных, соблюдать скоростной режим и следить за установленными знаками, а также быть предельно внимательными, — подчеркнули в ГИБДД по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»