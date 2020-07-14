В ДТП в Среднеуральске пострадали три человека

22:04 | 14.07.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Среднеуральске у дома на Железнодорожников, 30 произошло ДТП с тремя пострадавшими, об этом рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



«Предварительно сотрудниками полиции установлено, что водитель автомашины МАЗ, двигаясь со стороны поселка Исеть при совершении поворота направо на пер.Безымянный допустил столкновение с автомашиной Опель, двигавшейся во встречном направлении», - сказали в ГИБДД.



У водителя иномарки диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребер, у женщины-пассажира – СГМ, ЗЧМТ. Также в машине ехала 4-летняя девочка. Серьезных травм она не получила благодаря тому, что ехала в детском кресле, у ребенка диагностировали резаные раны тела.



Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»