В Первоуральске произошло ДТП с участием пожарной машины

В Первоуральске произошло ДТП с участием пожарного автомобиля, ехавшего на вызов. Машина столкнулась с легковушкой «Лада Приора». В аварии пострадал один человек.Авария случилась возле дома на Ленина, 152. Пожарный автомобиль двигался без проблесковых маячков и сирены. Как выяснилось, водитель автомашины не проходил медосмотр.В ближайшее время отделение МЧС Первоуральска проверит прокуратура.