В Свердловской области за сутки проведено 9548 исследований проб на COVID-19

19:22 | 14.07.2020

Фото: fromua.news

За сутки в Свердловской области врачи провели 9548 исследований проб на коронавирус, об этом рассказали в региональном оперштабе.



Было обследовано 8897 человек.



Всего уральские врачи провели 712126 исследований, обследовали 663399 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»