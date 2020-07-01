Роскомнадзор потребовал удалить из YouTube ролик схиимонаха Сергия

18:51 | 14.07.2020

Фото: m.rosbalt.ru

Роскомнадзор потребовал от Всеволода Могучева удалить из YouTube ролик схиимонаха Сергия (Романова), в котором он требует суда над президентом Владимиром Путиным, об этом сообщает 66.RU.



Представитель отрешенного от сана схиигумена Могучев пообещал сделать это в течении суток. Отметим, что ролик Сергий опубликовал после суда, на котором его лишили сана. В видеозаписи Романов сурово осудил политику властей в РФ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»