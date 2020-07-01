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18:31 | 14.07.2020
Фото: Евгений Ющук \ "ВКонтакте"
Уральский журналист анонсировал выход фильма о конфликте в заповеднике «Денежкин камень»
Он заявил о том, что директор заповедника Анна Квашнина «два года делает из не особо большой экологически неблагоприятной ситуации чуть ли не апокалипсис», при этом не имея поддержки местных жителей.
«Ей и её супругу открытым текстом говорят, чтобы они перестали сочинять, что на севере Урала чуть ли не вселенская катастрофа, и прекратили выдумывать, будто бы меры по исправлению даже этой «недокатастрофы» не принимаются», – написал Ющук.
В своем фильме Ющук, в частности, собирается проверить информацию об ущербе от пожара в «Денежкином камне»:
«Мы проверим информацию о возможно сгоревших при пожаре, после которого Квашнина намеревалась «примириться» с мужем по уголовному делу на 17 миллиардов государственных рублей, деревнях. Слух такой откуда-то есть. Что за ним стоит – пока неизвестно, но следы этих деревень наверняка найдутся, если, конечно, таковые были».
Журналист обвиняет администрацию заповедника в намеренном искажении информации о ситуации в нем, и поэтому собирается снять фильм в противовес позиции Анны Квашниной и ее сторонников:
«В ход идет преднамеренно выборочное кадрирование, рассказы о цифрах из не пойми как взятых проб, замалчивание ситуации с полной нормализацией водозабора в Ивделе и тому подобные манипулятивные приёмы. Так что, пожалуй, сниму я фильм интересный - про Север Урала. О том, как у Квашниной сгорело 3500 га леса, по оценкам государства – на 17 миллиардов рублей. О том, как она пыталась написать заявление, что у неё как «потерпевшей» в этом пожаре, нет претензий к мужу – Константину Возьмителю, которого и обвиняли в проблемах со сгоревшим лесом», – написал он.
Кроме того, в фильме Ющук собирается освятить деятельность экологической школы для туристов, которая была организована на территории заповедника:
«Я думаю, что мы проверим, в каких условиях реально жили дети в экошколе. Прокуратура написала «предостережение» Квашниной, но та настолько быстро и надолго закрыла «экошколу», что вполне возможно, прокуроры просто не всю правду знают. Если так – надо ее показать».
Выпустить фильм журналист собирается через 4-5 месяцев. В ближайшее время он начнет собирать команду для съемок.
«Сегодня сформулировал мысли, которые нужно освятить в фильме, в течение 2-3 недели будет готов план, и я начну собирать команду. Думаю, через 4-5 месяцев фильм вполне может выйти», – отметил Ющук в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей».
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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