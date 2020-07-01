Свердловский губернатор рассказал о мерах безопасности при проведении призывной кампании

17:55 | 14.07.2020

Фото: lentachel.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, как защищали призывников от коронавируса в ходе завершившейся призывной кампании.



— Чтобы не допустить вспышек коронавируса, были введены новые правила. Призывники, прибывшие в областной сборный пункт в Егоршино, проходили экспресс-тесты на COVID-19 на КПП. Только после получения отрицательных результатов их пропускали на территорию сборного пункта и отправляли на медосмотр и на профессионально-психологический отбор. Дважды в день проводилась санитарная обработка помещений сборного пункта, в том числе КПП, казарм, столовой, кабинетов медицинского и профессионально-психологического обследования. Центр подготовки и призыва заранее обеспечили средствами индивидуально защиты, в том числе медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами, а также аппаратами кварцевания и рециркуляции воздуха в помещениях. Чтобы соблюдать социальную дистанцию, количество одновременно пребывающих на сборном пункте призывников в этом году было сокращено в два раза. Призывников развозили по местам службы в других регионах России на транспорте, который находится в ведении воинских частей. Молодые люди отправились в Дальневосточный, Западный, Южный военные округа, а также на Северный флот осуществлялась на прицепных вагонах, количество мест в которых было сокращено в два раза. По дороге они также были обеспечены средствами защиты, а уже в воинских частях прошли обязательный двухнедельный карантин, – рассказал Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.



Добавим, что всего в результате весеннего призыва на службу в армию отправились 4000 свердловчан.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»