В Первоуральске загорелось здание рядом с парком Корабельная роща

17:37 | 14.07.2020

Фото: gorodskievesti.ru

Сегодня, 14 июля, в Первоуральске рядом с парком Корабельная роща на проспекте Ильича, 30/2 загорелась кровля и второй этаж неэксплуатируемого здания. Информация о пожаре поступила в 15:39.



Как рассказали в пресс-службе МЧС, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Прибывшие спасатели эвакуировали из стоящего рядом офисного здания четырех человек. К счастью, пострадавших нет.



Тушение осложняется отсутствием водоисточника на месте пожара. Подвоз воды осуществляется от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии одного километра.



Огонь удалось локализовать в 16:54. На месте продолжают работать 11 пожарных.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»