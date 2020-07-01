Экс-сотрудник свердловского Ростехнадзора получил взятку в размере 1,4 млн

16:50 | 14.07.2020

Фото: m.news.yandex.ru

Бывший госинспектор межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора обвиняется в получении взятки в размере 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



По версии следствия, экс-сотруднику Ростехнадзора поручили проведение выездной проверки подстанции на предмет соблюдения требований технических регламентов, строительных норм и правил, проектной документации и требований промышленной безопасности. Обвиняемый выявил нарушения, являвшиеся основанием для выдачи предписания, неисполнение которого могло повлечь привлечение юридического лица к административной ответственности и к несвоевременной сдаче объекта в эксплуатацию.



Однако в июле 2015 года инспектор в ходе личной встречи предложил сотруднику организации передать деньги за неотражение в акте проверки сведений о выявленных нарушениях, а также за способствование в выдаче заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов. В сентябре того же года представитель предприятия перевел 400 тысяч рублей на банковский счет близкой родственнице инспектора.



Помимо этого, в декабре 2015 года обвиняемый получил через посредника еще миллион рублей от гендиректора того же предприятия за неотражение в акте проверки выявленных нарушений при строительстве подстанции.



— Необходимо отметить, что в ноябре 2019 года обвиняемый по приговору Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга за совершение аналогичных преступлений был приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 3 года, – сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Добавим, что, по словам пресс-секретаря свердловского главка полиции Валерия Горелых, данные преступления были выявлены сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области, после чего следствием СКР выявленным фактам дана надлежащая уголовно-правовая оценка.



Уголовное дело направили в Синарский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрении по существу. Приговор не вступил в законную силу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»