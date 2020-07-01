На строительство трамвайной ветки в Академический потребуется 2,5 млрд

16:06 | 14.07.2020

В Екатеринбурге на строительство трамвайной ветки в Академический микрорайон потратят 2,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал гендиректор «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин.



Так, 1,2 миллиарда рублей направят на строительство самой ветки, а остальные 1,3 – на благоустройство прилегающей к линии территории и электросети.



Планируется, что трамвайная ветка пройдет от проспекта Академика Сахарова по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей до улицы Татищева.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»