Свердловские госструктуры заказали 26 новых иномарок

14:34 | 14.07.2020

Фото: drive2.ru

Государственные структуры Свердловской области заказали во время пандемии коронавируса более 26 новых автомобилей. Согласно официальному порталу госзакупок, всего на иномарки было потрачено около 27,01 миллиона рублей.



Так, управление автодорог «Урал» потратило 3,4 млн рублей на два автомобиля Hyundai Creta и один седан Skoda Octavia. Для ФКУ «Уральский ЦМТО Росгвардии» приобрели два автомобиля Hyundai Sonata за 3,12 млн рублей. Четыре легковых автомобиля за 3,26 млн рублей приобрело управление судебного департамента в Свердловской области. Для ГАУЗСО «Санаторий Обуховский» купили Toyota Camry Executive Safety за 2,67 млн рублей. Также Toyota Camry приобрел Краснотурьинский политехникум за 2,12 млн рублей.



Екатеринбургский МУП «ИГРИР» также купил автомобиль Toyota Camry за 1,9 млн рублей. Специализированный дом ребенка потратил два автомобиля Kia Rio 1,74 млн рублей. А администрация Верхнего Тагила заплатила 1,5 млн рублей за автомобиль KIA JF (OPTIMA). Еще одну Toyota Camry приобрел свердловский ТФОМС за 1,4 млн рублей. Водоканал Нижнего Тагила потратил 1,43 млн рублей за новую легковушку.



Управление ветеринарии Екатеринбурга купило Renault Duster за 1,26 млн рублей. А областная больница №2 заплатила 1,2 млн рублей за легковой автомобиль. Также легковушку купил свердловский филиал ФГУП «РТРС» за 1,06 млн рублей. Чиновники Красноуфимска приобрели NISSAN Terrano 2.0 за 1,18 млн рублей. А чиновники Гаринского ГО потратили на Renault Duster 1,1 млн рублей. Чиновники Красноуфимского округа купили Hyundai Solaris за 1,11 млн рублей.



Уральское МВД заказало Renault Duster за 1,02 млн рублей. Муниципальная столовая №41 в Екатеринбурге потратила 0,94 млн рублей за KIA RIO X-Line. А психоневрологический интернат в Алапаевске приобрел Skoda Rapid за 0,85 млн рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»