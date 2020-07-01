В Екатеринбурге арестовали мужчину, насмерть сбившего мотоциклиста

14:08 | 14.07.2020

Фото: ЕАН

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение арестовать Оганнеса Егикяна, сбившего насмерть мотоциклиста. Он пробудет в СИЗО два месяца.



Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, в отношении Егикяна возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека».



Напомним, что смертельное ДТП произошло 12 июля в 12:00 напротив дома №175 по улице Белинского. Согласно предварительной информации, Егикян за рулем Merсedes двигался по улице Белинского в сторону Щербакова, проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с водителями мотоциклов Honda и Suzuki. 36-летний водитель Honda скончался от полученных травм на месте аварии.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»