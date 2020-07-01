Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале снизился до 0,9

13:45 | 14.07.2020

Фото: scotsman.com

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) на Среднем Урале, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, снизился до 0,9 балла.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 14 июля – 245; 13 июля – 218; 12 июля – 286; 11 июля – 280. Сумма – 1029.



Дата – количество заболевших: 10 июля – 275; 9 июля – 276; 8 июля – 263; 7 июля – 226. Сумма – 1040.



Rt – 1029/1040=0,98.



Напомним, за сутки в Свердловской области выявили 245 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 16 372 случая COVID-19.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»