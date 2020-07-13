Свердловчанка получит 7 млн рублей от энергетиков

13:24 | 14.07.2020

Фото: Комбакова Юлия © ИА Красная Весна

В Свердловской области Женщина после скачка напряжения осталась без дома. По решению суда, ОАО «Энергосбыт Плюс» заплатит ей около 7 млн рублей.



Как было установлено, летом 2017 года в пригороде Нижнего Тагила сгорел жилой дом со всеми надворными постройками и имуществом. Возгорание началось с холодильника. После скачка электроэнергии устройство вышло из строя. При этом известно, что поставщиком коммунального блага является ОАО «Энергосбыт Плюс».



Владелица сгоревшего дома подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга. Она просила взыскать с ответчика, в том числе, ущерб, причинённый недвижимому и движимому имуществу, а также расходы по оплате пожарно-технической экспертизы, компенсацию морального вреда.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, решением суда требования истца были удовлетворены частично. С энергетическом компании взыскано 6 954 554 рублей, из которых более 5,1 млн – сумма ущерба недвижимому имуществу и 1,4 – движимому имуществу.



Решение ОАО обжаловало в облсуде. Однако, решение оставлено без изменений.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»