В Екатеринбурге ещё 181 человек заболел COVID-19

12:55 | 14.07.2020

Фото: Агентство «Москва»

По данным на 14 июля, в Екатеринбурге за последние сутки зарегистрировали ещё 181 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.



За сутки в Свердловской области зафиксировали 245 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 обнаружен у 16372 человек. Умерли ещё девять человек, за всё время – 172. Выписаны 359 человек. Всего вылечились 10323 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»