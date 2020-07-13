Свыше 10 тысяч свердловчан вылечились от коронавируса

12:45 | 14.07.2020

Фото: РИА Новости

Из больниц Свердловской области за последние сутки по выздоровлению выписались 359 человек. Всего в регионе вылечились 10323 пациентов.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 245 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 обнаружен у 16372 человек. Умерли ещё девять человек, за всё время – 172.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»