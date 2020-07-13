На Среднем Урале умерли ещё девять человек с COVID-19

12:40 | 14.07.2020

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В Свердловской области за последние сутки зафиксировали девять случаев смерти пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 172.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 245 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 обнаружен у 16372 человек. Выписаны 359 человек. Всего вылечились 10323 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»