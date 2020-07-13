На Среднем Урале прокуратура организовала проверку по информации о массовой гибели рыбы

12:18 | 14.07.2020

Фото: Информагентство «Апрель»

Алапаевская городская прокуратура организовала проверку по информации о массовой гибели рыбы в акватории реки Реж вблизи села Клевакино Алапаевского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По предварительной информации, всплывшую на поверхность по обоим берегам реки Реж мёртвую рыбу обнаружили 11 июля 2020 года местные жители.



К проведению проверки привлечены специалисты отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, специалисты Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Уральское УГМС», а также отдела по Свердловской области Камско-Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод».



В ходе надзорных мероприятий специалистами будут отобраны образцы рыбы для установления причины их массовой гибели, а также взяты пробы воды для анализа на наличие загрязняющих веществ в водах.



По результатам надзорных мероприятий, в том числе после получения результатов исследований, прокуратура при наличии оснований примет комплекс мер прокурорского реагирования.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»