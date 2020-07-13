С 22 июля из Екатеринбурга начнут летать самолёты во Владивосток

11:59 | 14.07.2020

Фото: m.polit.ru

С 22 июля из Екатеринбурга можно будет отправиться во Владивосток. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, полеты будут выполнять «Уральские авиалинии».



В расписании появится до четырёх рейсов в неделю. Самолёты будут лететь во Владивосток с посадкой в Иркутске по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям с вылетом в 15:55, 18:00, 17:35 и 16:25 соответственно. Время в пути до Владивостока составит 9 часов 15 минут.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»