Александр Высокинский проведёт приём жителей Кировского района Екатеринбурга

11:31 | 14.07.2020

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на следующей неделе в понедельник, 20 июля, с 16:00 до 18:00 проведёт приём жителей Кировского района.



Предварительная запись будет осуществляться с 10:00 14 июля до 12:00 17 июля (включительно) по телефону: +7 (343) 374-89-28.



На территории Свердловской области продолжает действовать режим повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите от коронавируса, поэтому для обеспечения безопасности граждан Александр Высокинский принял решение провести приёмы в режиме телефонной связи.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»