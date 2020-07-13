Новости дня
11:15 | 14.07.2020
Фото: r74.fssp.gov.ru
Судебные приставы в Свердловской области возобновили личный приём граждан
Попасть на приём можно по предварительной записи. На официальном сайте ведомства в разделе «Электронная очередь записи на личный приём» можно выбрать удобное время для посещения. Для записи необходима регистрация на Едином портале государственных услуг.
Предварительная запись осуществляется не менее чем за три дня и не более чем за 30 дней с даты обращения. Приходить на приём следует в маске и перчатках. В подразделениях установлены антисептики, и увеличен интервал для приёма граждан.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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