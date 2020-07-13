Судебные приставы в Свердловской области возобновили личный приём граждан

11:15 | 14.07.2020

Фото: r74.fssp.gov.ru

В главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области возобновили личный приём граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления УФССП.



Попасть на приём можно по предварительной записи. На официальном сайте ведомства в разделе «Электронная очередь записи на личный приём» можно выбрать удобное время для посещения. Для записи необходима регистрация на Едином портале государственных услуг.



Предварительная запись осуществляется не менее чем за три дня и не более чем за 30 дней с даты обращения. Приходить на приём следует в маске и перчатках. В подразделениях установлены антисептики, и увеличен интервал для приёма граждан.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»