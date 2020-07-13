Двухнедельный карантин для въезжающих в Россию отменяется с 15 июля

10:58 | 14.07.2020

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об отмене 14-дневной изоляции для въезжающих в Россию. Оно начинает действовать с 15 июля.



«Иностранным гражданам: при пересечении государственной границы РФ информировать должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический контроль, об отсутствии заболевания COVID-19 c предоставлением медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ, медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглобулина G (IgG) (при наличии)», – говорится в документе.



Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала 15 июля датой возможного возобновления международного авиасообщения со странами с наиболее благоприятной эпидобстановкой. Тогда же заявлялось о возможной отмене двухнедельного карантина для въезжающих в Россию при наличии отрицательного теста на COVID-19. При этом отмечалось, что россиян, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, по-прежнему могут отправлять в обсерватор.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»