На Урале мужчину обвиняют в убийстве путём поджога своего начальника

10:38 | 14.07.2020

Фото: imenno.ru

На Среднем Урале перед судом предстанет ранее судимый мужчина, обвиняемый в убийстве путём поджога своего непосредственного начальника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, индивидуальный предприниматель, в организации которого был трудоустроен потерпевший, заключил договор на покос травы. Для работы потерпевший самостоятельно находил работников и на ГАЗели довозил их к месту кошения.



14 сентября 2019 года потерпевший нашёл работников, в том числе и обвиняемого, и привез их на переулок Базовый в Екатеринбурге. Обвиняемый одновременно с работой распивал спиртные напитки, после чего между разнорабочим и его руководителем произошел конфликт, в ходе которого у обвиняемого возник умысел на убийство своего нанимателя.



Обвиняемый взял стоящую на асфальте канистру из полимерного материала и начал выплескивать содержимое канистры на одежду, открытые участки тела, в том числе руки и голову своего руководителя, а также на проезжую часть, пешеходный тротуар и стоящий рядом автомобиль марки «ГАЗель». Затем поджёг расплесканную им жидкость, от чего все облитое горючим воспламенилось, в том числе и работодатель обвиняемого.



Смерть потерпевшего наступила от обширных, 80 % тела, термических ожогов спустя четыре дня, в ожоговом отделении одной из городских больниц.



Уголовное дело после вручения обвинительного заключения обвиняемому будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»