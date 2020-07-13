Уральский боец Пётр Ян рассказал, как потратит свой гонорар

10:19 | 14.07.2020

Фото: instagram/ufceurope

Уральский боец Пётр Ян рассказал, куда потратит гонорар за победу над бразильцем Жозе Альдо в титульном поединке UFC. Об этом передаёт пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».



«Я строю маме дом. Хочу построить большой семейный дом. У меня такой план. Если мне придётся завтра не драться, то я уже смогу себе построить жизнь. Я знаю, чем могу заниматься и где себя найти. Но я еще молод и сейчас нахожусь, наверное, на самом пике своего развития, где постепенно набираюсь опыта и многие вещи начинаю понимать иначе», - говорит Петр.



На официальной пресс-конференции уральский боец заявил, что готов вернуться в клетку уже в октябре, а вероятным соперником назвал американца Алджамейна Стерлинга, который сейчас находится на второй строчке рейтинга UFC в легчайшем весе.



«Я не собираюсь останавливаться. Дальше буду защищать свой пояс. У нас есть топовые претенденты, которые заслуживают драться за него. Алджамейн Стерлинг, например, и еще несколько номеров. Я хочу драться именно с ними. С теми, кто первый на очереди. Посмотрим, что будет дальше по датам и прочему, но моя основная цель - защищать пояс от реальных претендентов», - рассказал Ян.



Напомним, Пётр Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе, благодаря чему Россия вышла на второе место по количеству обладателей пояса в сильнейшей лиге единоборств. Боец стал вторым чемпионом UFC из России – первым был Хабиб Нурмагомедов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»