В воздухе над Екатеринбургом увеличилось содержание вредных веществ

10:02 | 14.07.2020

Фото: Задумин Владимир

В минувшие дни в Екатеринбурге, по данным областного Центра экологического мониторинга и контроля, была превышена предельно допустимая концентрация диоксида азота и взвешенных частиц РМ10.



12 июля содержание взвешенных частиц в атмосфере над Екатеринбургом в 2,2 раза превысило предельно допустимую максимальную разовую концентрацию.



Отметим, РМ10 — это смесь твёрдых и жидких частиц, которые находятся в воздухе во взвешенном состоянии. Медики считают, что воздух с такими примесями способен нанести довольно серьёзный вред здоровью — частицы проникают в легкие и оседают там, увеличивая риск заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой системы. А диоксид азота может вызывать сухость и раздражение слизистой в горле.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»