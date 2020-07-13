Водитель BMW сбил девочку на велосипеде в Екатеринбурге

09:49 | 14.07.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Накануне вечером в Екатеринбурге, в районе дома №152 по улице Техническая, произошло ДТП, в результате которого пострадала маленькая девочка.



Предварительно установлено, что водитель BMW, двигаясь по улице Дружининской со стороны улицы Червоной в сторону Билимбаевской, допустил наезд на десятилетнюю девочку, которая пересекала дорогу на велосипеде.



Девочку с ушибами правого плеча, правого бедра и мягких тканей головы госпитализировали в ДГКБ №9. Сотрудники полиции установили, что за рулём автомобиля находился 33-летний мужчина со стажем вождения семь лет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»