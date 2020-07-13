В Арамиле горела лесопилка

21:37 | 13.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Арамиле произошел пожар на лесопилке. Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, на момент возгорания в здании людей не было.



Речь идет о лесопилке на улице Новой. На площади 500 квадратных метров горела кровля здания. Из помещения были эвакуированы 3 газовых баллона.



В тушении пожара принимали участие 24 пожарных и 9 единиц спецтехники.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»