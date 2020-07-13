Новости дня
21:24 | 13.07.2020
Фото: 24rus.ru
В Свердловской области проведено более 700 тысяч исследований проб на коронавирус
За минувшие сутки медики провели 9449 исследований, обследовали 8878 человек.
Напомним, за последние сутки на Среднем Урале было зарегистрировано 218 случаев COVID-19.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
13.07.2020
21:37 | 13.07.2020
В Арамиле горела лесопилка
20:02 | 13.07.2020
В Екатеринбурге будут судить мужчину, обвиняемого в неправомерном доступе к информации
19:38 | 13.07.2020
В Прикамье разрешены речные круизы продолжительностью от 6 дней
19:25 | 13.07.2020
Из ОАЭ в Екатеринбург прибыл 51 россиянин
19:14 | 13.07.2020
В Екатеринбурге шесть ресторанов закрыли из-за нарушения санитарных мер
18:46 | 13.07.2020
В центре Екатеринбурга автобус врезался в дерево
18:39 | 13.07.2020
Более 2 тысяч детей Екатеринбурга отправились в загородные лагеря
18:26 | 13.07.2020
Сотрудникам энергетической компании в Екатеринбурге выплатили долг 25,1 млн рублей
18:05 | 13.07.2020
От клещей в Свердловской области пострадали почти 30 тысяч человек
17:51 | 13.07.2020
В Екатеринбурге собирают подписи за возврат прямых выборов мэра
17:41 | 13.07.2020
В конце месяца в Прикамье могут начать работать санатории и курорты с медицинским профилем
17:36 | 13.07.2020
15 июля в Перми пройдет прямая линия по внедрению последнего этапа новой маршрутной сети
17:26 | 13.07.2020
В столице Прикамья завершен ремонт «Улицы Победы»
17:24 | 13.07.2020
В Царские дни организуют бесплатные поезда из Екатеринбурга в Алапаевск
16:59 | 13.07.2020
Опальный Сергий отрицает обвинения в насилии над детьми в Среднеуральском монастыре
16:38 | 13.07.2020
В Екатеринбурге продлили арест обвиняемому в убийстве девушки
16:16 | 13.07.2020
Новый микрорайон Екатеринбурга построят по примеру пригорода Парижа
15:55 | 13.07.2020
Колонию Каменска-Уральского проверяют после побега осужденного
15:31 | 13.07.2020
Парковку у Песчаного озера сделали платной
15:08 | 13.07.2020
В Каменске-Уральском мужчина украл у пенсионерки рюкзак с деньгами
14:53 | 13.07.2020
Завершена модернизация южноуральского добывающего производства
14:53 | 13.07.2020
В 2020 году госорганы будут обеспечены отечественным «защитным» ПО в рамках нацпроекта
14:45 | 13.07.2020
Свердловчанин пытался убить шурина бензопилой
14:25 | 13.07.2020
Дмитрий Махонин поручил снабдить территории Прикамья средствами индивидуальной защиты
14:22 | 13.07.2020
Свердловские больницы получили защитные комбинезоны
13:58 | 13.07.2020
«Коронавирусные» ограничения в Свердловской области продлены
13:42 | 13.07.2020
Пятерых свердловчан осудят за кражи радиаторов охлаждения
13:18 | 13.07.2020
В столице Урала перекроют улицу Раевского
13:01 | 13.07.2020
Среди новых заболевших коронавирусом в Пермском крае шестеро детей
12:55 | 13.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 137 человек