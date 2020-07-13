В Свердловской области проведено более 700 тысяч исследований проб на коронавирус

21:24 | 13.07.2020

Фото: 24rus.ru

Врачи Свердловской области провели 702 578 исследований проб на коронавирус. Всего за время эпидемии было обследовано 654 502 человека, об этом сообщил региональный оперштаб.



За минувшие сутки медики провели 9449 исследований, обследовали 8878 человек.



Напомним, за последние сутки на Среднем Урале было зарегистрировано 218 случаев COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»