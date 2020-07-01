В Екатеринбурге будут судить мужчину, обвиняемого в неправомерном доступе к информации

20:02 | 13.07.2020

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге будут судить 34-летнего мужчину из Республики Башкортостан, обвиняемого в неправомерном доступе к охраняемой законом информации, об этом рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.



С декабря 2016 года по ноябрь 2017 года мужчина установил на свой компьютер программы для подбора пароля, логина, дистанционного подключения и администрирования других ПК. После этого он получил доступ к серверам предприятия в Приморском крае. Через подложной электронные платежные поручения о перечислении денежных средств с лицевого счета предприятия мужчина похитил порядка 1,5 млн рублей.



Отметим, что ранее мужчина уже был судим. Ему назначали три года лишения свободы условно.



В этот раз обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»