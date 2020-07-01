В центре Екатеринбурга автобус врезался в дерево

18:46 | 13.07.2020

Фото: Е1

В центре Екатеринбурга на улице Ленина пассажирский автобус врезался в дерево.



ДТП случилось на Плотинке, недалеко от перекрестка с улицей 8 Марта. Как сообщает Е1 со ссылкой на очевидцев, автобус вылетел на встречку, после чего столкнулся с деревом. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.



Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»