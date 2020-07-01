Более 2 тысяч детей Екатеринбурга отправились в загородные лагеря

18:39 | 13.07.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

2 417 детей приняли загородные оздоровительные лагеря Екатеринбурга на сегодняшний день, об этом рассказали в администрации уральской столицы.



Согласно данным департамента образования, летняя оздоровительная кампания стартовала в 17 муниципальных и 2 ведомственных лагерях. Стоит подчеркнуть, что учреждения обязаны строго соблюдать требования Роспотребнадзора. Они закупили необходимые средства защиты и обеззараживания и организовали пространство с соблюдением необходимой дистанции. Также детям измеряют температуру бесконтактными термометрами, а за состоянием ребят следят медики.



Весь персонал лагерей перед открытием прошел тестирование на COVID-19.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»