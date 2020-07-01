Сотрудникам энергетической компании в Екатеринбурге выплатили долг 25,1 млн рублей

18:26 | 13.07.2020

Фото: yugopolis.ru

В Екатеринбурге энергетическая компания выплатила работникам долг по оплате труда на сумму свыше 25,1 млн рублей только после вмешательства прокуратуры.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, речь идет об «Уральской энергетической строительной компании». Крупную сумму предприятие задолжало 435 работникам в период с апреля по май.



«В прокуратуре района незамедлительно затребована информация в организации о предпринимаемых мерах, направленных на погашение задолженности по оплате труда. Также прокуратура в интересах работников предприятия направила мировому судье заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы», - сказали в прокуратуре.



В настоящее время компания должна выплатить работникам ещё около 1,9 млн рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»