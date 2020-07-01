Парковку у Песчаного озера сделали платной

15:31 | 13.07.2020

Фото: E1.ru

В Свердловской области у озера Песчаное сделали платной парковку автомобилей. Организаторы пляжа расставили ограждения, из-за чего екатеринбуржцы не могут проехать к озеру, сообщает Е1. RU.



— Перекрыли дороги сигнальными лентами вдоль озера, не пропускают, требуют деньги. Наставили строительных конусов, забор обмазали маслом, чтобы не перелезали. Люди не видят и случайно берутся за забор, потом все руки грязные, — рассказал Е1.RU очевидец. — Сейчас сдают все домики в аренду, пускают машины прямо к воде, в домиках и на базе постоянно все пьют.



Однако в комментариях одна из пользователей написала, что обочины решили закрыть, чтобы машинам было проще разъезжаться. Также она добавила, что за вход денег никто не берет, а берут только за парковку. Кроме того, автомобили к самой воде не пускают.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»