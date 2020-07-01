В Каменске-Уральском мужчина украл у пенсионерки рюкзак с деньгами

15:08 | 13.07.2020

Фото: УТ МВД по УрФО

Транспортные полицейские задержали на станции Каменска-Уральский 50-летнего местного жителя за кражу рюкзака с деньгами и пакета у женщины. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по УрФО.



В пятницу, 10 июля, в 23:05 к дежурному наряду ППС обратилась пожилая женщина. Она сообщила, что неизвестный мужчина похитил у нее рюкзак и пакет, где находились документы на квартиру и 30 тысяч рублей.



Установлено, что 70-летняя женщина ожидала прибытие электрички на привокзальной площади. В ожидании она присела на скамейку, а вещи положила рядом с собой. Неожиданно к ней подбежал незнакомый мужчины, схватил рюкзак с пакетом и скрылся. Пенсионерка пыталась сама догнать злоумышленника, но не смогла. После этого она обратилась к транспортным полицейским, рассказала о случившемся, указала приметы подозреваемого и направление, куда он скрылся.



Полицейские организовали розыск. Подозреваемого задержали в течение получаса недалеко от ж/д вокзала станции Каменск-Уральский. Похищенные вещи были изъяты и возвращены владелице.



Грабителем оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый местный житель 1970 года рождения. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»