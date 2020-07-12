В столице Урала перекроют улицу Раевского

13:18 | 13.07.2020

В Екатеринбурге закроется транспортное движение в районе дома №18 на улице Раевского. Ограничения продлятся с 10 до 31 августа.



Перекрытие необходимо для строительства газопровода. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.



Напомним, что сведения о всех действующих на территории города дорожных перекрытиях можно посмотреть на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»