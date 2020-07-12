Уральские врачи вылечили еще 68 пациентов с коронавирусом

12:53 | 13.07.2020

Фото: tumentoday.ru

За сутки из больниц Свердловской области по выздоровлению от коронавируса выписались 68 человек. Всего уральские врачи вылечили уже 9 964 пациентов с COVID-19.



Также за последние сутки в регионе выявили еще 218 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, в области зафиксировано 16 127 заразившихся.



Состояние 202 госпитализированного оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 79 – на аппаратах ИВЛ. 985 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»