В России выявили 6537 новых случаев коронавируса

В России за сутки лабораторно подтвердили 6 537 случаев заражения коронавирусной инфекции, из них 1 674 случаев (25,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 733 699 заболевших COVID-19.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписали еще 2 960 человека. Всего врачи спасли уже 504 021 россиянина с COVID-19.Зафиксировано еще 104 летальных случая. За все время эпидемии в России от коронавируса скончались 11 439 человек.