ФК «Урал» проиграл «Краснодару» со счетом 0:3

12:22 | 13.07.2020

Фото: fc-ural.ru

ФК «Урал» проиграл на выезде в матче 28-го тура чемпионата России «Краснодару». Игра закончилась со счетом 0:3.



Первый гол соперники забили уже на 14-й минуте. Отрыв удалось увеличить во втором тайме. На 82-й минуте Кабелла реализовал пенальти, чем и установил окончательный результат.



В следующем матч «Урал» встретится с «Арсеналом». Игра пройдет в рамках 29-го тура Российского Премьер-Лиги 15 июля в 18:00. Матч состоится на стадионе «Екатеринбург Арена».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»