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11:50 | 13.07.2020

Мэр Екатеринбурга назначил главу Октябрьского района

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового главу администрации Октябрьского района. Эту должность занял Игорь Костенко.

До назначения на новую должность Костенко был заместителем главы Верх-Исетского района Екатеринбурга по вопросам ЖКХ. Отметим, что изменения пока что не внесены на сайтах обеих администраций.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, Игорь Костенко уже приступил к своим обязанностям.

Напомним, что главу Октябрьского района Романа Рудометова отправили в отставку в феврале 2020 года после проведения проверки мэром качества уборки снега. Почти 4,5 месяца обязанности главы района исполнял заместитель главы по благоустройству Евгений Стариков.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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