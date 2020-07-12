Мэр Екатеринбурга назначил главу Октябрьского района

11:50 | 13.07.2020

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового главу администрации Октябрьского района. Эту должность занял Игорь Костенко.



До назначения на новую должность Костенко был заместителем главы Верх-Исетского района Екатеринбурга по вопросам ЖКХ. Отметим, что изменения пока что не внесены на сайтах обеих администраций.



Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, Игорь Костенко уже приступил к своим обязанностям.



Напомним, что главу Октябрьского района Романа Рудометова отправили в отставку в феврале 2020 года после проведения проверки мэром качества уборки снега. Почти 4,5 месяца обязанности главы района исполнял заместитель главы по благоустройству Евгений Стариков.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»