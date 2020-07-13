Сторонница отца Сергия написала открытое письмо митрополиту Екатеринбургскому Кириллу

11:15 | 13.07.2020

Фото: Всеволод Могучев/скриншот видео

Православный активист и сторонник схимонаха Сергия Всеволод Могучев на своем Youtube-канале зачитал открытое письмо сторонницы священника к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу. В нем она раскритиковала слова митрополита по отношению к отцу Сергию.



Автор письма начала с того, что митрополит Кирилл закрывает глаза на молитвенную жизнь монастыря и акцентирует внимание на общественной деятельности.



«Отцовскую заботу со стороны отца Сергия и нежелание оставаться равнодушным по отношению к нашим людям вы называете страстью к учительству, а пламенность речей в попытке защитить народ от волчих пастырей в овечьей шкуре – нервозностью и тщеславием. Обладая от рождения пылким нравом, он бросился на защиту Господа Иисуса Христа со свойственной ему горячностью. Называя теплохладность смирением, вы в очередной раз пытаетесь ловко сыграть на подмене понятий».



Она также раскритиковала митрополита Кирилла за то, что Ксения Собчак якобы получила у него разрешение на съемку на территории монастыря, что спровоцировало конфликт.



«Давая разрешение на съемку , вы встали на одну сторону с хулителями нашей веры», – отмечает автор письма.



Она отметила, что сейчас церковные власти объединились с либеральной общественностью и «направили свои силы на уничтожение истинных пастырей», а это может «сломить души» людей, находящихся на попечении монастыря.



«Вы решили подойти со стороны буквы закона, закрыв глаза на суть происходящего», - написала женщина. Она также отметила, что административная часть над духовной составляющей – главный недуг русской православной церкви.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»