Судебный пристав Екатеринбурга представилась знакомой, чтобы доставить должника в суд

10:13 | 13.07.2020

Фото: zen.yandex.kz

Судебный пристав Верх-Исетского отделения Екатеринбурга представилась старой знакомой, чтобы доставить мужчину, который не платит алименты, в суд. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



В отношении екатеринбуржца возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов на несовершеннолетнего сына. Он не оказывал ребенку материальной помощи, задолженность составила 800 тысяч рублей.



В отношении должника составили протокол об административном правонарушении. Однако он не дождался рассмотрения протокола в суде и скрылся в неизвестном направлении.



– В материалах дела имелся сотовый телефон должника. Судебный пристав-исполнитель Верх-Исетского районного отделения г. Екатеринбурга позвонила по указанному телефону и завела будничный разговор: «как дела? Давно не виделись. С сантехникой не поможешь, ты же раньше слесарем был». Мужчина принял судебного пристава за старую знакомую, пожаловался на то что пришлось уехать в Челябинск из-за приставов, что мол «в 17 году они меня уже брали, сейчас не возьмут. А через неделю приеду, обязательно встретимся». Мужчина сдержал слово, но на «свидание» к нему пришла младший лейтенант внутренней службы судебный пристав-исполнитель в сопровождении судебных приставов по ОУПДС, – рассказали в пресс-службе УФССП.



В результате должника доставили в суд. Ему назначили 14 суток административного ареста.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»