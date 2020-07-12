В Екатеринбурге горел ангар с производственным оборудованием

Вчера в Екатеринбурге на улице Полевая загорелся ангар с производственным оборудованием. Информация о пожаре поступила в 20:10. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.Как рассказали в пресс-службе МЧС, в тушении были задействованы 60 пожарных и 19 единиц спецтехники. Для координации действий сил и средств на месте пожара развернули штаб пожаротушения и создали три участка тушения огня. С помощью специнструмента спасатели вскрыли конструкции кровли и произвели проливку.– Из горящего здания пожарными были эвакуированы 6 газовых баллонов. В помещениях ангара находились несколько емкостей с техническим маслом, перехода огня на них огнеборцами не допущено, – сообщили в МЧС.Открытое горение удалось ликвидировать только в 22:40. Тушение осложнялось отсутствием водоисточника на месте пожара. Подвоз воды производился от пожарного гидранта, который был расположен на расстоянии 1,2 км.Проливка и разборка сгоревших конструкций завершились в 01:30. Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара сейчас устанавливается.