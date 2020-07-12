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09:14 | 13.07.2020
Фото: УГИБДД России по Свердловской области
В Белоярском районе произошло смертельное ДТП
В 18:00 на 11 километре автодороги «ст. Глубокое – п. Бобровский» 64-летний мужчина за рулем «ВАЗ» двигался со стороны села Косулино в сторону деревни Поварня, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
В результате аварии на месте погибла 44-летняя пассажирка, а 64-летняя женщина скончалась в машине скорой помощи. Водителя в состоянии комы отвезли в городскую больницу Екатеринбурга №24.
В ДТП также пострадали двухлетняя девочка и ее 17-летний брат. У них диагностировали ушибы и ссадины. Детей для осмотра доставили в екатеринбургскую ДГБ №9.
– Сотрудниками ГИБДД на месте происшествия проведены замеры, составлены процессуальные действия. Сотрудники МЧС провели деблокировку пострадавших. Обстоятельства и причины данного происшествия будут установлены в ходе следствия, – добавили в пресс-службе ГИБДД.
Госавтоинспекция напоминает, что водитель должен вести автомобиль со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние машины и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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