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20:59 | 12.07.2020
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Отец Сергий требует от Путина сложить полномочия
«Предлагаю вам, президенту России Владимиру Владимировичу Путину, передать полномочия мне - схиигумену Сергию. В три дня я наведу порядок в России. Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали. Силы у нас есть и в армии, и во флоте, и во всех структурах, и в народах многонациональной России», - начал свое обращение отец Сергий.
«Гарантия вашего будущего в ваших руках и ваших ближних. В противном случае я объявляю вам лично и богоотступнику патриарху Кириллу Гундяеву предварительно полномасштабную духовную войну. Будьте внимательны - ни крови, ни "майданов", ни революции не будет. Даром получил власть хазарский каганат - как получил, так и отдаст.
20 лет вам был дан срок показать, кто правит Россией. Вы - господин президент Владимир Владимирович, вы - патриарх Кирилл Гундяев, и все вы - скрытые враги России - хабадники, сионисты, масоны - привели Россию к открытому богоборчеству, закрытию храмов, человеконенавистничеству. Свою плоть поставили выше вечной жизни. Россия - вне вас, и вы - вне России», - считает схиигумен.
Отец Сергий заявил, что ждёт покаяния от Владимира Путина: «Имею власть и силы заявить вам, господин Президент России Владимир Владимирович, сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким, и дни твои сочтены. Жду вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым».
Он посетовал на отличие пенсий российских пенсионеров от европейских: «Ко мне на исповеди приходят десятки тысяч пенсионеров - ваших отцов и матерей, у которых пенсия в пять раз меньше, чем зарубежом и в малом зарубежье. В Литве, Латвии - там пенсии до 80 тысяч рублей, а в Швейцарии - до 200 тысяч рублей. В странах, где нет столько богатств, как в России».
«Что же мы? Пенсионеры отвечают за своих детей. Банки за кредиты своих чад отбирают у них все до копейки. И вода - по счётчикам. За деньги», - добавил схиигумен.
Кроме этого, отца Сергия волнует, куда ведут страну президент и патриарх: «Товарищ Путин, Товарищ Гундяев, и ваши все приближенные, у вас родители были, у вас родители есть? Какой вам суд надо? Куда вы ведёте русский народ? Вместе с хабадом. Хабад - дорога в ад».
Отец Сергий настаивает на том, чтобы президент России Владимир Путин его услышал и даже приехал на переговоры: «Ещё раз повторю – сдайте свои полномочия! Вы демобилизованы и без помощи перед гневом Божиим за ваше безнравственное богохульное бесчинство. Жду вашего решения и жду вас на переговоры. Как только вы приедете – будет положен конец хабаду. Три дня и будет порядок в России».
Схиигумен снова вспомнил и о коронавирусе (за отрицание которого ему грозит административный штраф), и заявил о том, что любит людей больше, чем они сами себя:
«Люди, не обольщайтесь – сейчас пойдёт вторая волна в очередной раз придуманной заразы. За этим последуют вакцинация, чипизация. Люди, выбор за вами. Люди, вы что глухие, слепые, без ума живущие, только пьющие и жующие? Почему говорю и заявляю, мой глаз – глаз вопиющего в пустыне. Потому что люблю вас и ваших детей больше, чем вы себя, ваших детей и многонациональную матушку Россию. Смерти-то нет, есть жизнь вечная. Я веду вас к вечному блаженству с Богом и к Богу».
Кроме этого он призвал к уничтожению врагов отечества: «У меня врагов не было и не будет. Враг у нас один – это грех. Ещё раз повторю слова святителя Филарета Московского – гнушайтесь врагов церкви, уничтожайте врагов отечества. Любите врагов своих».
Схиигумен вспомнил и о массовых протестах в Хабаровском крае, в которых приняли участие за два последних дня несколько десятков тысяч человек: «Хабаровск - вам первая ласточка, а ласточки-то по всей России летают, и даже над Кремлём».
А напоследок обратился к некоему Эдуарду Давидовичу, очевидно Ходосу, с призывом публиковать материалы о хабаде в СМИ: «Эдуард Давидович, Бог да благословит выкладывать все материалы о хабаде во всех средствах массовой информации, чтобы указать его зловещую фашистскую сущность, определявшую людей в ад».
© «Вечерние ведомости»
12.07.2020
20:59 | 12.07.2020
Отец Сергий требует от Путина сложить полномочия
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