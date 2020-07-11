В Екатеринбурге в ДТП с участием LADA X-RAY и Porsche Cayene пострадал ребёнок

20:54 | 12.07.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня днём, около 13:00, в Екатеринбурге произошла авария по адресу Серафимы Дерябиной, 346. Есть пострадавший.



Предварительно сотрудниками полиции установлено, что водитель LADA X-RAY на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Porsche Cayene.



В аварии пострадал девятилетний пассажир автомобиля Porsche Cayene, который находился на заднем пассажирском сидении и был пристегнут штатным ремнем безопасности. С ушибом поясничной области мальчик был доставлен в лечебное учреждение.



В ходе предварительного разбирательства сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что за рулем отечественного автомобиля находился 32-летний житель Екатеринбурга (стаж 12 лет). Водитель пояснил, что редко ездит по этой развязке и когда увидел, что горит стрелка поворота, подумал, что и ему горит «зеленый» и продолжил движение.



Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»