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20:54 | 12.07.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге в ДТП с участием LADA X-RAY и Porsche Cayene пострадал ребёнок

Сегодня днём, около 13:00, в Екатеринбурге произошла авария по адресу Серафимы Дерябиной, 346. Есть пострадавший.

Предварительно сотрудниками полиции установлено, что водитель LADA X-RAY на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Porsche Cayene.

В аварии пострадал девятилетний пассажир автомобиля Porsche Cayene, который находился на заднем пассажирском сидении и был пристегнут штатным ремнем безопасности. С ушибом поясничной области мальчик был доставлен в лечебное учреждение.

В ходе предварительного разбирательства сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что за рулем отечественного автомобиля находился 32-летний житель Екатеринбурга (стаж 12 лет). Водитель пояснил, что редко ездит по этой развязке и когда увидел, что горит стрелка поворота, подумал, что и ему горит «зеленый» и продолжил движение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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