За сутки на Среднем Урале провели свыше 10 тысяч тестов на COVID-19

19:05 | 12.07.2020

Фото: РИА Новости

По данным на 12 июля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 10137 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 9322 человека.



Общее количество проведённых в регионе исследований составляет 693129. Обследовано всего 645624 человека.



Напомним, в Свердловской области за сутки зарегистрировали ещё 286 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 15909 человек. Умер ещё один человек, за всё время – 157. Выписано из больниц 68 человек. Всего вылечились 9896 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»