В Екатеринбурге пропала пенсионерка

18:47 | 12.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге без вести пропала 78-летняя Гидая Тимергазина (Шагалиева), сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». С 12 июля местонахождение женщины неизвестно. Нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 155 см, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы. Последний раз её видели в сером пиджаке, штанах в разноцветную полоску и сланцах.



Если вы видели пропавшую пенсионерку или знаете, где она может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Анастасии по номеру телефона 8 950 639 66 66.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»