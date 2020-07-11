Новости дня
18:47 | 12.07.2020
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропала пенсионерка
Приметы: рост 155 см, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы. Последний раз её видели в сером пиджаке, штанах в разноцветную полоску и сланцах.
Если вы видели пропавшую пенсионерку или знаете, где она может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Анастасии по номеру телефона 8 950 639 66 66.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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