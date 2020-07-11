На перевале Дятлова в Свердловской области локализовали пожар, который начался 9 июля

18:40 | 12.07.2020

Фото: eanews.ru

В Свердловской области локализован лесной пожар на перевале Дятлова, который начался несколько дней назад – 9 июля. Его площадь составила 40 га.



В региональном министерстве природных ресурсов и экологии сообщили, что пожар больше не разрастается.



По предварительной информации, возгорание началось с туристической тропы. В тушении задействованы силы Уральской базы авиационной охраны лесов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»