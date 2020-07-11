6615 россиян заболели коронавирусом за сутки

13:17 | 12.07.2020

Фото: 53news.ru

За прошедшие сутки в России зафиксировано 6615 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала распространения коронавируса в России заразились 727 162 человек.



Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (+679), Санкт-Петербурге (+293) и Свердловской области (+286).



Умерли за сутки 130 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Всего с момента начала эпидемии в России скончались 11 335 человек, болевших COVID-19.



Всего выздоровели 501 061 человек, у которых был обнаружен коронавирус. В том числе за прошедшие сутки из больниц были выписаны 3615 человек, проходивших лечение от COVID-19.



За сутки, по данным Роспотребнадзора, было сделано 322 тысячи тестов на коронавирус. Всего с момента начала эпидемии COVID-19 проведено 23 миллиона лабораторных исследований.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»